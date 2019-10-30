Чиновник Белого дома Виндман рассказал, в чем стенограмма расходится с содержанием разговора Зеленского и Трампа, - The New York Times

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, во время дачи показаний перед Конгрессом заявил директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александер Виндман, передает The New York Times со ссылкой на источники.

Александер Виндман присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского, потому увидел несоответствия между ее содержанием и текстовой версией.

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По его словам, стенограмму разговора делали с помощью программного обеспечения, которое распознает голос, при этом аудиозаписи не делалось. Поэтому в тексте могли быть несоответствия, которые требовали исправления.

Среди неопубликованных частей разговора Виндман назвал, в частности, заявления Трампа о существовании записей, где экс-вице-президент США Джозеф Байден обсуждает коррупцию в Украине, а также упоминание Владимиром Зеленским названия компании Burisma.

Он заявил, что пытался внести необходимые правки в стенограмму, но добавили не все.

Издание отмечает, что выпущенное из стенограммы кардинально не меняет понимание законодателями сути разговора. В то же время, подтверждают причины обличителя заявить о несоответствии стенограммы и реального содержания разговора президентов Украины и США 25 июля.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Палата представителей США проведет первое голосование по резолюции об импичменте президента Дональда Трампа в четверг, 31 октября.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в письме к законодателям, что резолюция, вынесенная на голосование, "устанавливает процедуру слушаний, которые являются открытыми для американского народа, дает разрешение на обнародование стенограмм показаний, определяет процедуры передачи доказательств в юридический комитет, поскольку она рассматривает потенциальные статьи об импичменте и устанавливает соответствующие права для президента и его защитника".