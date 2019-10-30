Украина должна ввести ограничения на владение СМИ гражданами РФ и участие в них российского капитала, - Бородянский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

"Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ", - сказал Бородянский.

Бородянский также указал, что необходимо ввести обязательную регистрацию или лицензирование, в зависимости от ограниченности ресурса, для разных видов медиа.

Министр убежден, что Украина должна защищать свое информационное пространство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фильмы режиссеров, которые поддерживают российскую агрессию в Украине нужно запретить, - Бородянский

"Мы считаем, что можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать "фейк" от "не фейка", отвечать на вызовы гибридной войны, бороться с таким явлением как "глубинные фейки", - отметил он.

Кроме того, Бородянский анонсировал введение в юридическое поле "понятия и критериев манипулирования общественным мнением".

"Мы также по-другому будем защищать представителей медиа, не только юридически, но и финансово", - добавил он.