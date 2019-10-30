До конца года станет понятно, когда армия получит отечественные ракетные комплексы "Вильха-М" и "Нептун", - заместитель секретаря СНБО Кривонос

Об этом рассказал заместитель Секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в интервью изданию "Апостроф", передает Цензор.НЕТ.

"Я не пропустил ни одного испытания. Мы постоянно общаемся и с руководством КБ "Луч" (разработчик ракетных комплексов. - Ред.). Ракетное оружие является очень важным для нас, потому что оно может решать судьбу боевых действий, в том числе, и на Донбассе", - заявил Кривонос.

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Он отметил, что, "исходя из программы разработки и проведения испытаний", ответ на вопрос, когда "Вильха-М" и "Нептун" появятся в войсках, "можно будет дать до конца этого года".

Издание отмечает, что украинский ракетный комплекс "Вильха" создан на основе элементов 300 мм советской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", но с использованием одноименной украинской ракеты, разработки киевского КБ "Луч". В результате получилось высокоточное оружие. В отличие от обычного "Смерча", который бьет по плоскости, каждая пусковая установка "Вильхи" способна поразить 12 различных целей. Сейчас уже принята на вооружение "Вильха" с дальностью действия до 70 км, и проводятся испытания модернизированной ракеты "Вильха-М" с дальностью до 130 км. Также активно проводятся испытания украинского комплекса крылатых ракет "Нептун", ракета для которого создана специалистами КБ "Луч".

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