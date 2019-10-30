Дания разрешила строительство "Северного потока-2". КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

"Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море… Дания обязана разрешать строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указывать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены", - сказано в сообщении.

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В Датском энергетическом агентстве напомнили, что Nord Stream 2 AG с 2017 года подала три заявки на три разных маршрута. В ведомстве пришли к выводу, что исходя из соображений экологии и безопасности предпочтительным является маршрут к юго-востоку от Борнхольма.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

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Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.