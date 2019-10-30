Контрразведка СБУ вывела на подконтрольную территорию ценного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность покинуть ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации", - сообщили в СБУ.

Проведена проверка подтвердила, что бывший участник незаконных вооруженных формирований не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Суд, учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.

Напомним, освобождается от ответственности лицо, которое прекратило незаконную деятельность и добровольно сообщило органы государственной власти о содеянном, если вследствие этого и принятых мер было предотвращено причинение вреда интересам Украины.

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