Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, - Сийярто

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Евразийском форуме в Будапеште, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Daily News Hungary.
Он подчеркнул, что Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров", живущих на западе Украины.
По словам Сийярто, Венгрия подала несколько предложений о внесении изменений в заявление послов НАТО, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности по меньшинствам в соответствии с международным правом. Эти предложения, отметил министр, базировались на принципах Совета Европы и ООН.
Однако, сообщил Сийярто, инициатива Венгрии была отклонена и "у нас не было другого выбора, кроме наложения вето на заявление".
Напомним, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.