Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов

Об этом на заседании налогового комитета ВР глава Таможенной службы Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"Возможно, кто-то считает, что украинская таможня сейчас это работающий орган, в котором работает двигатель, и единственное, что надо это нажимать на кнопки и им руководить, и он дает какой-то результат. К сожалению, это не так. К сожалению, практически все, что там можно было развалить за время объединения с ГФС, оно было развалено. Доверие общества к таможне находится на нуле. Оно ниже налоговых органов и опережает лишь украинские суды, что вряд ли можно назвать достижением", - заявил Нефьодов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики заслушивает отчет Нефьодова и рассматривает законопроекты по растаможке "евроблях" и оценочным площадкам. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"Этот имидж сформировался не только взяточничеством и неэффективностью. Он сформировался из-за абсолютно разваленной инфраструктуры. Государственная фискальная служба не могла реально осваивать даже те средства, которые выделялись в бюджете. На момент моего прихода (15 июля 2019 года. – Ред.), не то что ни один тендер не начинался, а даже распределения средств в Минфине не было сделано", - добавил Нефьодов.

"Я не хочу сказать, что вообще никто не работал. Среди моих коллег есть достаточное количество профессиональных и патриотических сотрудников, которые, в том числе, в прямом смысле проливали кровь на востоке. Но я хочу быть откровенным, таможенную службу надо создавать. Ее не надо модернизировать, ее не надо как-то полировать, делать косметический ремонт. Ее надо создавать с нуля. Нынешнее состояние печальное", - констатировал Нефьодов.

"Большинство времени с моего назначения было потрачено на то, чтобы создать новую Государственную налоговую службу. На данный момент мы находимся на завершающем этапе, когда на согласовании в Министерстве финансов лежат кандидатуры региональных таможен. После этого начнется этап создания непосредственно юридических лиц, перевод туда людей и распоряжение Кабмина о возлагании на нас функций и начало работы", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время в Украине запустят электронный сервис для жалоб на таможенников, - Нефьодов

"Важно провести этот этап не механически, а удалив из системы наиболее одиозных людей. Если проводить ротации, или проводить "селекторы" и уговаривать этих людей работать лучше достичь результата не получиться. По состоянию на сегодня в Гостаможенную службу не из ГФС зашли менее 10 человек", - акцентировал Нефьодов.