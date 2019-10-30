Надеемся на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить "Северный поток-2", - Коболев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Мы ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире - санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении", - говорится в сообщении.

По словам Коболева, для Украины важно завершить реформы рынка газа и полностью внедрить в стране европейское энергетическое законодательство.

"Сохраняется значение арбитражных и судебных разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также качественный анбандлинг, который позволит Украине привлечь мощного западного партнера к управлению украинской ГТС", - отметил Коболев.

Напомним, ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку "Северного потока - 2".

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

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