Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность, бежать никуда не собираюсь, - Дубневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Перед заседанием регламентного комитета Верховной Рады в среду Дубневич сказал журналистам, что проверки Национального агентства по предотвращению коррупции не установили нарушений в его декларациях.

"Я готов отвечать... Что касается слухов, что Дубневич сбежит - я сейчас на комитете, завтра буду в Верховной Раде, я такого подарка Сытнику (директор НАБУ Артем Сытник. - Ред.) и другим не дам, я готов в суде доказывать (свою невиновность. - Ред.)", - отметил он.

Депутат добавил: "Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность".

Что касается двух других представлений, то, по его словам, это должны решить депутаты. "Я не вижу причин... никуда не сбегаю и не собираюсь", - заверил он.

Нардеп считает преследование следствием своей неподдержки в голосовании ряда законопроектов и "формулы Штайнмайера".

Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

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