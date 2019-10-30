На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо

Эту информацию подтвердил в беседе с журналистами издания "Левый берег" недавно назначенный советником секретаря СНБО Алексея Данилова бывший шоумен Сергей Сивохо, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим расшифровку фрагмента его разговора с журналистками Соней Кошкиной и Дианой Буцько.

"С.К.: Есть информация, что ваша команда будто проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.

С.С.: Да.

С.К.: Можете рассказать подробнее?

С.С.: Пока нет.

С.К.: Это были замеры на той территории?

С.С.: И на той тоже.

С.К.: Как вам удалось опросить жителей на оккупированной территории?

С.С.: Ага, сейчас я вам "сдам" наших людей, которые там работали!

С.К.: Вы верите в то, что это могут быть объективные цифры?

С.С.: Да.

С.К.: Вы считаете, что вас, "Слугу народа", там в целом поддерживают?

С.С.: Надо спрашивать.

С.К.: Но вы же проводили исследование.

С.С.: Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от "Слуги народа"? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить...

С.К.: Идти, если местные выборы будут объявлены.

С.С.: Да.

Д.Б. Суммируем: перед вами стоит задача - подготовить оккупированные территории к местным выборам под "Слугу народа"?

С.С.: И это тоже, в том числе".

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