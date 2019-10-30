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30.10.19 16:32

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных документов военного характера. ФОТО

В Черкасской области контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ РФ при получении секретных материалов оборонной сферы нашего государства.

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных документов военного характера. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасщины был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации по обороноспособности Украины.

"Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи", - сообщили в СБУ.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных документов военного характера 01

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