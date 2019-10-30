Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ РФ при получении секретных документов военного характера. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Черкасщины был завербован кадровым офицером ФСБ РФ на территории страны-агрессора. За деньги он согласился выполнять задание по сбору и передаче разведывательной информации по обороноспособности Украины.

"Для получения документов с ограниченным доступом агент российской спецслужбы устанавливал контакты с военнослужащими Вооруженных сил Украины. Для передачи собранных сведений российские кураторы предоставили агенту специальное техническое средство со встроенной камерой и "отработали" каналы связи", - сообщили в СБУ.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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