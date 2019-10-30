Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.10.19 16:51

Мемориал погибшим на Донбассе участникам АТО/ООС открыли на Сумщине. ФОТО

В городе Кролевец Сумской области открыли мемориал погибшим героям войны на Востоке Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Мемориал погибшим на Донбассе участникам АТО/ООС открыли на Сумщине 01

Уникальность памятника в том, что он сделан из частей боеприпасов, обломков "Градов", мин, привезенных с Донбасса. Они являются основой памятника, в центре которого фигура воина. Он изображен с реального человека - участника боевых действий, кролевчанина Валерия Захарченко, мастера игры на бандуре, который и в настоящее время проживает в этом городе.

Мемориал погибшим на Донбассе участникам АТО/ООС открыли на Сумщине 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятный знак погибшим на Донбассе украинским воинам открыли на Сумщине. ФОТО

Идея создания мемориала возникла еще в 2015 году во время активной фазы российско-украинской войны. Автором и исполнителем работ по обустройству мемориала является местный кузнец Олег Гаранько. Он долгое время был волонтером и, часто бывая на востоке, начал привозить для будущего мемориала из района боевых действий различные артефакты.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100