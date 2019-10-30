НАТО хочет пересмотреть сотрудничество с Украиной, объединив все существующие форматы взаимодействия, - Столтенберг

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас долгосрочное партнерство с Украиной, и время от времени его адаптируем и корректируем формат нашего сотрудничества... У нас уже есть годовые национальные программы, Комплексный пакет помощи, Комиссия Украина-НАТО, которые являются важным инструментом. Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы работы, чтобы лучше сконцентрироваться на приоритетах нашей работы, сделав их более скоординированными и упорядоченными", - сказал Столтенберг.

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Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в рамках сотрудничества Альянса с Украиной проводятся совместные учения, обмен информацией, практическая подготовка военнослужащих на кораблях.

"Итак, мы будем стоять бок о бок с вами", - сказал Столтенберг.