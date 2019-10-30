Все страны НАТО осуждают агрессивное поведение России в Черном море, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс конференции в Одессе 30 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все страны альянса осуждают действия России в Черном море, включая захват украинских кораблей. И этой весной мы приняли новые решения, направленные на помощь Украине в укреплении сил и мероприятий сил Военно-морского флота", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что его визит в Украину он осуществляет не один, а вместе с представителями Северо-Атлантического совета, послами 29 стран Альянса, а также представителем Северной Македонии, которая вскоре станет 30 членом Альянса.

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"Сегодняшний визит является четким сигналом, что НАТО стоит бок о бок с Украиной. Мы поддерживаем ваш суверенитет и территориальную целостность как в практической, так и политической плоскости ", - сказал Столтенберг.