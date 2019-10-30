К концу года часть статистики Таможенной службы станет доступной онлайн, - Нефьодов

Об этом заявил глава Таможенной службы Максим Нефьодов в интервью Цензор.НЕТ.

По его мнению, самый очевидный КРI - это таможенные нагрузки на килограмм импорта в долларах.

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"Мне же надо как-то контролировать своих руководителей таможни и надо понять, кто из них работает хорошо, а кто плохо. Например, Одесса сейчас существенно перевыполняет план. Победа? Побороли коррупцию? Мы понимаем, не очень. По крайней мере, не слышал таких слухов, что в Одессе все стало абсолютно в белую. Просто прошла переориентация торговых потоков. Российское эмбарго. Условно, удобрения. Которые заезжали через северную границу вагонами и оформлялись раньше в Чернигове или в Сумах, они теперь заезжают морем через Одессу. Товаропоток вырос. И работая так же, она план перевыполняет", - привел пример Нефьодов.

Однако на сегодняшний день разные департаменты приносят совершенно разную статистику, не совпадает даже статистика по платежам.

"Как считать - это еще вопрос. Это, условно говоря так, как всегда манипулируют статистикой наши правоохранительные органы. То есть суммы, которые они насчитали, и суммы, которые получает бюджет, могут иногда отличаться в тысячи раз. Объемы импортируемого и так далее - тут вообще по некоторым месяцам некоторые цифры, которые мне приходят, разница достигает 7%.

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Привезли пластиковые цветы. Открыли - так тут же одежду. Ошибся китайский поставщик. Представляете, какой рассеянный. Подали уточненную декларацию. Да, одежда. Вот вам начисления. Что из этого попадает в статистику, как рассчитывается - это очень важно. Все же не настолько легко, как я на пальцах описываю", - отметил он.

По словам Нефьодова, уже до конца года на таможне начнут отслеживать статистику через бизнес-аналитику.

"Похоже на то, что мы делали в BI ProZorro, ORG BI, SALE или портал отчетности государственных предприятий, я, конечно, хочу, чтобы это все было онлайн. Я во всем разберусь и достаточно быстро. К концу года у нас будет полноценно работающий BI (business intelligence. - Ред.) с какой-то открытой частью для всех, закрытой частью для управленческого персонала, чтобы это все мониторить", - сообщил глава Таможенной службы.

Читайте полное интервью Максима Нефьодова.

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