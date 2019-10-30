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30.10.19 17:47

ГПУ может внести представления еще на 2-3 нардепов, - Рябошапка

Генеральная прокуратура Украины готовит представления еще на нескольких депутатов Верховной Рады, кроме Дубневича.

рябошапка

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка сказал журналистам в перерыве заседания регламентного комитета, где рассматривается представление на Ярослава Дубневича, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что будет 2-3 представления. Возможно, больше ", - сказал он.

На уточнение, будет среди них представление на Петра Порошенко, Рябошапка ответил, что свои действия ГПУ анонсировать не будет.

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