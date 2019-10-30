Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов

Об этом заявил глава Таможенной службы Максим Нефьодов в интервью Цензор.НЕТ.

"Если мы хотим добиться успеха, мы должны наступать со всех сторон. Мы должны менять таможню и налоговую. Я надеюсь все же, что то, что они делают, в правильном направлении. Мы должны двигаться с точки зрения продаж. Я против того, чтобы закручивать. Мы должны начинать криминализировать элементы контрабанды, сжимать со всех сторон", - уверен Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К концу года часть статистики Таможенной службы станет доступной онлайн, - Нефьодов

Он подчеркнул, что повышение уровня фискализации ФЛП - важная инициатива, но не единственная.

"Надо делать все одновременно. Так же, как побороть контрабанду на таможне нет какого-то одного способа. Поставить честных людей. Камон! Ты поставишь честных людей на те же зарплаты, с той же инфраструктурой и тем же самым законодательством, и они за полгода у тебя испортятся. Если ты будешь заниматься только инфраструктурой, а там будут коррупционеры, они будут бросать отвертки в сканеры, будут выключается свет, у тебя ничего не будет работать. Будешь работать исключительно на международный обмен информации, значит, будут посылать запросы в неправильной форме, или не туда, или не так. Это весь комплекс. То, что так трудно понять людям, которые хотят быстрых популистских изменений. Это комплекс мероприятий для того, чтобы решать вопросы сбыта контрабанды. В Украине существует действительно несколько крупных историй, с которыми можно продать что-либо в неограниченных объемах. ФЛП - это одна из них. Не единственная схема, безусловно, я согласен", - отметил глава ГТС.

Он уверен, что надо действовать медленно, но со всех сторон.

Также читайте: Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов

"Поэтому 2021 год, софт, программные комплексы. Я первый поддержу предпринимателей, я могу официально сказать, если их будут заставлять покупать железные ящики. Я первый выйду и скажу, что это позор. Я убежден, что Верланов (глава Налоговой службы Сергей Верланов. - Ред.) этого не допустит и он сделает реально софтовые решения, которые не будут монополизированы, которые не будет один на всю страну, а будет их выбор, много - хочешь, покупай суперкрутое устройство за 500 долл., хочешь - пользуйся программой бесплатной, которую тебе даст налоговая и так далее. Если этого не будет, еще раз говорю, если это действительно дополнительная фискальная нагрузка на людей, я первый скажу, что это неправильно. Но я убежден, что Верланов это сделает", - отметил Нефьодов.

Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики заслушивает отчет Нефьодова и рассматривает законопроекты по растаможке "евроблях" и оценочным площадкам. ВИДЕО

Читайте полное интервью Максима Нефьодова.