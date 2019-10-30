"Позитивно оцениваем", - МИД РФ о разведении сил в Золотом

Об этом российскому государственному информагентству ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы позитивно оцениваем (разведение в Золотом. – Ред.). Это позитивный процесс, но нужно дождаться его завершения", - сказал он. Посмотрим, как это все завершится", - сказал он.

При этом Руденко отметил что речь о точной дате проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) пока не идет, так как пока не состоялся отвод сил и средств на всех участках у линии соприкосновения на Донбассе.

"Говорить о датах саммита пока преждевременно, поскольку это пока только начало разведения сил, причем в одном из трех пунктов. В Станице Луганской разведение состоялось, а сейчас началось разведение в Золотом", - сказал он.

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Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

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