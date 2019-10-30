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30.10.19 18:30

Комитет ВР единогласно поддержал снятие с Дубневича неприкосновенности

Регламентный комитет Верховной Рады поддерживает привлечение депутата Ярослава Дубневича к ответственности.

ярослав,дубневич

За то, чтобы передать представление на привлечение Дубневича к ответственности на рассмотрение парламента, члены комитета проголосовали единогласно. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

При этом за то, чтобы поддержать представление на арест Дубневича, высказались 9 членов комитета из 11.

Ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Читайте на Цензор.НЕТ: Я за то, чтобы с меня сняли депутатскую неприкосновенность, бежать никуда не собираюсь, - Дубневич

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