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30.10.19 18:40

Антикоррупционный суд оштрафовал на 51 тыс. грн судью Апелляционного суда Днепропетровщины Посунся за неподачу декларации

30 октября 2019 г. Высшим антикоррупционным судом объявлен обвинительный приговор судьи апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления деклараций, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции".

суд

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Коллегия антикоррупционного суда полностью поддержала позицию начальника 6 отдела САП Сергея Козачины и прокурора 6 отдела САП Андрея Касьяна и признала судью виной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Суд назначил служительци Фемиды наказание в виде 51 тыс. гривен штрафа (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура в суде огласила обвинительный акт в отношении Омеляна, - САП

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