Воздух в Киеве за неделю стал грязнее, - лаборатория

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, информирует Цензор.НЕТ.

По данным стационарных постов наблюдений обсерватории, с 22 по 28 октября 2019 в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию:

- взвешенных веществ - в 1,1-1,4 раза на проспекте Победы (возле метро "Святошин"), Бессарабской площади, улице Каунасской, бульваре Леси Украинки, Оболонском проспекте, Демеевской площади;

- диоксида серы - в 2,5-3,1 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, проспектах Победы и Оболонском; в 1,6-2,4 раза - на всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеоплощадки обсерватории), где среднесуточное содержание не превышало уровень предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию;

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- оксида углерода - лишь 22 октября в 1,2 раза в Оболонском проспекте, площадях Бессарабской и Демеевской;

- диоксида азота - в 4,1-5,2 раза - на улицах Каунасской, Семена Скляренко, площадях Бессарабской, Победы, Демеевской, проспектах Победы и Оболонском; в 2,8-3,8 раза - на всех постах наблюдений, кроме проспекта Науки, где превышений не наблюдалось;

- формальдегида - в 3,1-3,2 раза - на улице Семена Скляренко и Демеевской площади; в 2,4-2,8 раза на всех постах, кроме проспекта Науки.

Как отмечается, всего на 15-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 22 по 28 октября 2019 года было проанализировано 1557 проб воздуха.

"По сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения атмосферного воздуха города несколько повысился, что связано с метеорологическими условиями. Антициклональный характер погоды с температурными инверсиями и застоями воздуха способствовал накоплению вредных примесей в воздухе. Более заметное повышение содержания загрязняющих примесей зафиксировано в начале недели (22-23 октября) ", - отметили в обсерватории.

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В то же время там добавили, что сильные туманы, особенно в период с 24 по 25 октября, способствовали переувлажнению воздуха и некоторому вымыванию вредных примесей из атмосферы, то есть, в данном случае туманы сыграли полезную роль - уменьшили уровень загрязнения воздуха в конце недели.

"Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, в Киеве ожидается снижение температуры воздуха и усиление скорости ветра. Такие метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере", - отметили в обсерватории.