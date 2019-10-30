К сентябрю следующего года все региональные таможни будут объединены, - Нефьодов

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я буду менять всех. Просто на этап регистрации есть юридические ограничения, кого можно назначить. Я не могу тебя назначить регистрировать таможню. Поэтому я все равно должен выбрать из существующего верхнего руководящего звена. Но всем говорю - на исполняющих обязанности не будет назначен ни один исполняющий обязанности из существующих таможен. То есть, если таможня расформировывается, ее уже не будет. Я говорю, этот человек, у него должности уже не будет", - сообщил он.

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По словам руководителя ГТСУ, будут расформированы Черниговская, Сумская, Житомирская, Черкасская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Кировоградская таможни.

"Днепропетровская останется. Сливаем Херсонскую и Николаевскую в одну. Из тех, которые не останутся, человек все, уже потерял должность, у него нет твердой должности, вот часть этих людей будет назначена на регистрацию новых таможен. И после этого сразу, как только таможня будет создана. Это примерно от трех до пяти недель. Теоретически таможню можно сделать за три недели, прецеденты такие были. Но, наверное, в каких-то регионах будет саботаж. Поэтому через пять недель после начала регистрации будут объявлены конкурсы", - уведомил Нефьодов.

Он сообщил, что к сентябрю следующего года останется одна таможня.

"Промежуточная структура сейчас, когда мы тренируемся в объединении, их будет 16 юридических лиц. 14 региональных, энергетическая и координационно-мониторинговая. И два отдельных подразделения - это лаборатория и кинологический центр. Потому что они должны быть отдельно", - пояснил глава таможни.

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Таким образом, считают в ведомстве, будет не только сокращен управленческий аппарат, но система станет более управляемой и централизованной.

Также начнется разрыв связей подразделений с региональной элитой.

"Объединение в единое лицо - это путь не уникальный для Украины. Например, руководитель миссии UAM, бывший глава таможни Финляндии, он же проходил точно такой путь. У нас будут одинаковые подходы к классификации, одинаковые подходы к определению брендов, одинаковые подходы по стоимости по всей Украине. Это не конкуренция между таможнями", - сообщил Нефьодов.

По его данным, на первом этапе будут уволены 500-700 сотрудников по "морально-этическим" причинам.

"Мы ожидаем, что 600-700 должностей мы сможем высвободить в пользу оперативных сотрудников. Все люди ожидают сокращения государственного персонала, но таможня в Украине реально очень маленькая. Таможня в Польше - 16 тысяч человек, таможня в Украине - 11 тысяч. При том, что в Польше только восточная граница, а у нас длина намного больше. И если поляки выставляют на пункт пропуска 150 человек, то мы не можем выставить 20. Это не работает - люди должны работать в три смены. Поэтому нам надо найти возможности для сокращения админперсонала и увеличения количества людей, которые занимаются оформлением", - отметил глава ГТСУ.

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