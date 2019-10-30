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30.10.19 18:57

"От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской сначала с проституткой, а после — с молодыми девушками.

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Извинения Яременко опубликовал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - написал Яременко.

От жены и детей до фракции и президента, - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР 01

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

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Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

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