Украина хотела бы стать членом группы НАТО в Черном море, - Загороднюк на встрече со Столтенбергом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Для нас важно поддерживать высокий уровень сотрудничества и обмениваться информацией с НАТО ради безопасности как в нашей стране, так и в целом в регионе", - отметил Загороднюк.

Министр обороны проинформировал иностранную делегацию о текущей ситуации на Донбассе, а также обратил внимание на вопрое незаконной оккупации Россией Крымского полуострова.

"Мы делаем все возможное, чтобы привлечь внимание к этому вопросу, ведь это первое подобное нарушение безопасности в регионе после Второй мировой войны. До оккупации Крыма Россией Черноморский регион был зоной стабильности. Однако сейчас мы наблюдаем значительное нарушение международного морского права в Черном море и значительную его милитаризации. Все это вызывает ряд проблем коммерческом судоходству и доступа к определенным зонам. Мы будем привлекать внимание международного сообщества к таким случаям, - отметил руководитель оборонного ведомства. - Прежде всего, мы будем действовать на всех возможных политических уровнях и международных институтах. Мы хотели бы быть неотъемлемым членом группы НАТО в Черном море, что также должно стать шагом к решению этой проблемы, - сказал глава украинского оборонного ведомства.

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Загороднюк подчеркнул, что действия России в Черном море является проблемой не только Украины и стран Черноморского региона, но и носят международный характер, ведь милитаризация и эскалация в международных водах имеет глобальное воздействие. Поэтому этот вопрос должен приниматься во внимание и имплементироваться в политику заинтересованных стран.