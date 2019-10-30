После увольнения Горбатюка качество и эффективность расследования дел Майдана значительно повысится, - Рябошапка

Об этом Рябошапка заявил журналистам перед заседанием регламентного комитета Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Думаю, что с уходом господина Горбатюка качество расследования значительно повысится и эффективность повысится", - сказал он.

Генпрокурор напомнил, что ГПУ создала специальный департамент процессуального руководства по делам Майдана. Также Рябошапка рассказал, что договорился с директором Госбюро расследований Романом Трубой, что в ГБР также будет специальное подразделение для расследования этих дел.

"Те дела, которые у нас сейчас, в большей степени перейдут к ГБР, там будут люди, которые этим будут заниматься. Возможно, это будут следователи из управления спецрасследований ГПУ (которые занимались расследованием дел Майдана - ред.)", - отметил он.

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Относительно Горбатюка Рябошапка сказал следующее: "Человек 5 лет возглавляла этот департамент, имела фактически свою мини специальную прокуратуру с криминалистами, процессуальными руководителями, и результат мы видим: 14,5 тысяч томов, из которых только 8 тыс. касаются событий на Майдане. Это означает, что половина работы, которую они делали, касалась чего-то другого, а не событий на Майдане. Вот вам ответ про эффективность работы".

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

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21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.