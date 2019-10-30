Следователи ГПУ, которые вели дела Майдана, перейдут в ГБР и продолжат расследование, - Труба

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это позволит нам увеличить количество работников ГБР и в первую очередь - следователей. И самое главное - это не остановит расследования дел Майдана ... Ни в коем случае расследование не зависнет, поскольку уже было проведено рабочее совещание с генеральным прокурором, а также его заместителями. У нас уже начато создание соответствующих структурных подразделений, которые будут осуществлять процессуальное руководство за расследованием этих дел. Сейчас мы на этапе создания также подразделения, которое будет расследовать эти уголовные производства", - заявил директор ГБР.
Как отметил Труба, согласно законопроекта, следователи Генпрокуратуры, которые расследуют дела Майдана, перейдут в ГБР по упрощенной процедуре.
"Они станут сотрудниками ГБР по упрощенной конкурсной процедуре. И это общая позиция руководства Генпрокуратуры и ГБР, поскольку у нас не будет прерванного процесса. Поскольку эти же следователи из команды Горбатюка смогут сразу продолжать, я подчеркиваю, не начать, а продолжать свою работу и довести ее до логического завершения", - подчеркнул Труба.
На вопрос, найдется ли место Сергею Горбатюку (экс-руководителю управления спецрасследований ГПУ - ред.) в команде ГБР, Труба ответил: "Речь идет о следователей, расследующих эти производства ... Если он является работником Генпрокуратуры, он, скорее всего, будет иметь возможность перевестись и работать в ГБР".
Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.
Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.
21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.