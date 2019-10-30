Следователи ГПУ, которые вели дела Майдана, перейдут в ГБР и продолжат расследование, - Труба

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это позволит нам увеличить количество работников ГБР и в первую очередь - следователей. И самое главное - это не остановит расследования дел Майдана ... Ни в коем случае расследование не зависнет, поскольку уже было проведено рабочее совещание с генеральным прокурором, а также его заместителями. У нас уже начато создание соответствующих структурных подразделений, которые будут осуществлять процессуальное руководство за расследованием этих дел. Сейчас мы на этапе создания также подразделения, которое будет расследовать эти уголовные производства", - заявил директор ГБР.

Как отметил Труба, согласно законопроекта, следователи Генпрокуратуры, которые расследуют дела Майдана, перейдут в ГБР по упрощенной процедуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После увольнения Горбатюка качество и эффективность расследования дел Майдана значительно повысится, - Рябошапка

"Они станут сотрудниками ГБР по упрощенной конкурсной процедуре. И это общая позиция руководства Генпрокуратуры и ГБР, поскольку у нас не будет прерванного процесса. Поскольку эти же следователи из команды Горбатюка смогут сразу продолжать, я подчеркиваю, не начать, а продолжать свою работу и довести ее до логического завершения", - подчеркнул Труба.

На вопрос, найдется ли место Сергею Горбатюку (экс-руководителю управления спецрасследований ГПУ - ред.) в команде ГБР, Труба ответил: "Речь идет о следователей, расследующих эти производства ... Если он является работником Генпрокуратуры, он, скорее всего, будет иметь возможность перевестись и работать в ГБР".

Также читайте: Нельзя передавать дела Майдана в ГБР, то есть "в никуда", или отдавать их новым следователем, - обращение адвокатов семей Небесной сотни

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Также читайте: Зеленский считал расследование дел Майдана односторонним, - Горбатюк

21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.