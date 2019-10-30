Украина рассчитывает на распространение обновленных правил Третьего энергетического пакета ЕС на "Северный поток-2", - МИД

Об этом заявила спикер МИД Катерина Зеленко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"МИД известно о предоставлении органами власти Дании разрешения на проведение работ по строительству "Северного потока-2". Позиция Министерства остается неизменной - проект несет реальные угрозы безопасности региону Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы", - сказала Зеленко.

По ее словам, в украинском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что сам факт того, что рассмотрение этого вопроса вызвало столько дискуссий в датском обществе, является подтверждением этих опасностей.

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Зеленко также отметила, что введение "Северного потока-2" в эксплуатацию позволит еще больше усилить доминирующие позиции ОАО "Газпром" (РФ) на европейском энергетическом рынке. Указанное заслуживает особого внимания в свете отказа российской стороны в ходе трехсторонних консультаций 28 сентября с.г. от предметного обсуждения параметров будущего контракта по транспортировке российского газа газопроводами Украины с 1 января 2020 года.

"В этом контексте, украинская сторона рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект "Северный поток-2", - подчеркнула спикер МИД Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на прокладку "Северного потока - 2".

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.