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30.10.19 20:35

Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка

Если Украина получит запрос на экстрадицию олигарха Игоря Коломойского, она не выдаст его, ведь он является гражданином Украины, а украинское законодательство запрещает выдачу своих граждан.

коломойский

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, отвечая на вопрос журналиста "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Неважно, Коломойский это или любой другой человек ", - сказал Рябошапка.

На замечание журналиста о том, что Коломойский является гражданином не только Украины, генпрокурор ответил, что Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, есть ли у него два или три паспорта других стран".

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