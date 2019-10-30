Президент Чехии Земан принял делегацию "пропутинских" крымских татар

Присутствием на приеме сторонники Путина похвастались на странице своей организации в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Чехии Милош Земан — европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика-дружественное нашей стране государство. "Къырым бирлиги" очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День Рождения Чешской Республики", - сказано в сообщении. Там же размещена фотография представительницы "Къырым бирлиги" Тамилы Ниметуллаевой с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Организация "Къырым бирлиги" играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа, - цитирует "Европейская правда" чешское издание Denik N. При этом она не признана в ЕС.

"ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдо-представителями крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представленные в Украине", - рассказал бывший пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

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У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представители именно этой организации пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал Овчачек.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек выступил против приглашения прокремлевских активистов: "Лично я, например, не приглашал бы таких лиц на официальное мероприятие, которое организует министерство иностранных дел". Он добавил, что в вопросе приглашений на прием в президентский дворец, как правило, консультации с внешнеполитическим ведомством не ведутся.

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Издание также выяснило, что приглашение на мероприятие в президента Чехии прокремлевской организации удалось получить через русинских активистов.





