САП планирует объявить подозрение Дубневичу на заседании ВР 31 октября, - Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом журналистам сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

Он заявил, что 31 октября придет в Совет и готов объявить Дубневичу подозрение в причастности к хищению более 90 млн гривен бюджетных средств.

Сам Дубневич в разговоре с журналистами заверил, что придет на заседание Рады в четверг.

На вопрос, готов ли он к задержанию и к возможному содержания в СИЗО, депутат ответил: "Я готов к любому решению Верховной Рады Украины".

Напомним, 30 октября регламентный комитет Рады поддержал снятие неприкосновенности с Дубневича, теперь окончательное решение должны принять на заседании парламента.

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