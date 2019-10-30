Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.10.19 22:22

Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер. ФОТОрепортаж (обновлено)

Директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса задержан на взятке в 100 тысяч долларов США.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом сообщил в Фейсбуке  народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.

"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось", - написал он.

В свою очередь пресс-служба НАБУ отметила, что неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества госпредприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.

На данный момент осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении.

Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководители лесхоза на Харьковщине украли древесины на 6,2 млн гривен, - СБУ. ФОТО

Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер 01
Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер 02
Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер 03

Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100