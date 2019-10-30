Директор лесхоза в Харьковской области, задержан при попытке дать взятку $100 тыс., - нардеп Кучер. ФОТОрепортаж (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.
"Друзья, известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось", - написал он.
В свою очередь пресс-служба НАБУ отметила, что неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества госпредприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.
На данный момент осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении фигуранту дела о подозрении.
Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.