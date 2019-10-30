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30.10.19 23:15

Жетоны пока остаются: метрополитен продолжит продавать их в связи с переносом даты внедрения электронного билета

При этом на возвращать жетоны в продажу на станциях, где их уже не продают, столичный метрополитен не будет.

жетон

Киевский метрополитен продолжит продавать жетоны в связи с переносом внедрения электронного билета. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Twitter метро Киева.

"Сегодня пользователей жетонов в метро только 13%. И скоро эта цифра изменится на 0%. К зимним праздникам QR-билет заменит устаревший пластик", - сказано в сообщении.

Раньше планировалось, что система е-билетов заработает с 1 ноября и одновременно с переходом на единый билет в киевском метро перестанут продавать жетоны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Запуск электронного билета в общественном транспорте Киева отложен до конца 2020 года

Но жетоны пока останутся в продаже. Возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают, метрополитен не будет.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, полноценный запуск единого электронного билета в общественном транспорте Киева перенесли на конец 2020 года.

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