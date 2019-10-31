16 студентов из Киева отравились во время молодежного форума в Мариуполе, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"По предварительным данным следствия, 29 октября 2019 года, около 8:00, 300 молодых людей в возрасте от 17 до 27 лет прибыли в Мариуполь из Киева для участия в молодежном форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня" и в течение дня трижды принимали пищу, приготовленную для них на заказ организаторов мероприятия одним из местных предприятий.

Вечером, по возвращении в место временной дислокации - пансионат "Урзуф", молодежь стала жаловаться на ухудшение самочувствия, тошноту, головокружение, диарею и боль в животе. После осмотра врачами в пансионате 16 студентов были срочно доставлены в городскую больницу № 4 г. Мариуполя, где им оказана первая медицинская помощь и сейчас все пострадавшие из больницы выписаны", - говорится в сообщении.

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По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.