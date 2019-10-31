США намерены препятствовать строительству "Северного потока-2", - Госдеп

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан 30 октября на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, трансляция велась на сайте Сената, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.



Он сказал, что препятствование строительству этого газопровода является первоочередной задачей США.

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"Это строительство представляет собой формирование Россией зависимости для контроля [над странами ЕС]. Завершение строительства этого второго трубопровода обеспечит [России] огромный рычаг давления", – сказал Салливан.



Он заявил, что власти США хотят помочь Украине, в том числе путем возможной остановки строительства, чтобы транзит газа через украинскую территорию сохранился.

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