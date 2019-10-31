Враг за сутки 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, зафиксирована огневая активность снайперов, потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также была зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов:

- вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- пять раз неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 13 обстрелов:

- шесть раз вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм;

- возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

- неподалеку от Луганского - из стрелкового оружия;

- вблизи Пиденного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов;

- вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Орехового - из минометов калибра 82 мм.

"Вчера, 30 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

В штабе также сообщили, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.