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31.10.19 07:15

Враг за сутки 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, зафиксирована огневая активность снайперов, потерь нет, - штаб ОС

30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также была зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов:

- вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- пять раз неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 13 обстрелов:

- шесть раз вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из минометов калибра 120 мм;
- возле Зайцево - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Луганского - из стрелкового оружия;
- вблизи Пиденного - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Троицкого - из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Орехового - из минометов калибра 82 мм.

"Вчера, 30 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

В штабе также сообщили, что с начала текущих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Враг за сутки 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, зафиксирована огневая активность снайперов, потерь нет, - штаб ОС 01

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