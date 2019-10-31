Пока не будет уважать территориальную целостность соседних государств: в США одобрили резолюцию против участия РФ в G7

Как информиркет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщается в среду, 30 октября, на сайте автора резолюции - члена Демократической партии, представляющего в Конгрессе штат Нью-Джерси, Альбио Сайреса.

Условием для участия России в будущих саммитах G7 является уважение ею территориальной целостности соседних государств и стандартов демократического общества, говорится в сообщении.

"Когда Россию после ее агрессивных действий в Украине исключили в 2014 году из "Группы восьми", оставшиеся семь стран согласовали ряд условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы России разрешили участвовать в будущих саммитах. Россия не выполнила ни одного из этих условий и стала проявлять еще большую агрессию в Украине и подрывать демократию в других странах, включая США", - заявил в этой связи конгрессмен Сайрес.

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Политик представил эту резолюцию, предполагающую запрет на участие России в саммитах стран "Большой семерки", в августе 2019 года, после того как президент США Дональд Трамп заявил о своем желании пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7. Кроме прочего, резолюция выражает поддержку Украине и осуждает действия России в Крыму.