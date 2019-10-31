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31.10.19 07:40

Оккупанты пригрозили жителям Керчи ответственностью за празднование Хэллоуина

Оккупационные власти Керчи призывает керчан воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии.

хеллоуин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Керчь.ФМ со ссылкой на т.н. администрацию города.

"Уважаемые керчане и гости города! В социальных сетях распространяется информация о проведении 31 октября массового мероприятия в виде шествия, посвященного Хэллоуину. Информируем, что в администрацию города уведомлений о проведении данного массового мероприятия не поступало, согласований на его проведение не выдавалось.

В связи с этим, во избежание наступления административной ответственности, рекомендуем воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии".

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