У России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, - Столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", об этом говорится на сайте НАТО.

Россия для этого не имеет никаких законных оснований, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время посещения Одессы.

Отсутствие юридических или реальных оснований для влияния на подобное решение закреплено и во многих документах, которые подписала Россия, в частности – Хельсинкских соглашениях.

Это решение, которое должны принять Украина и 29 действительных членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в него. Иногда у нас складывается впечатление, что Россия должна решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет. Россия не имеет права голоса, – подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что "каждая нация имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать, а в каких – нет".

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Отметим, Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет подавать повторную заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции объяснил, что это – технический вопрос, а не политический. Так, заявка, поданная в 2008 году на саммите в Бухаресте, остается в силе.

Как известно, курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав парламента, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины является необратимым. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

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