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31.10.19 08:16

Зеленский сегодня встретится со Столтенбергом и примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО

31 октября Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве.

зеленский,столтенберг

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Заседание состоится в рамках визита в Украину Североатлантического совета Альянса, которая накануне, 30 октября, посетила г. Одессу.

Планируется также отдельная встреча Главы государства с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Заседание Комиссии Украина - НАТО запланировано на 9:30 (Выступления Президента Украины и Генерального секретаря НАТО в начале заседания будут транслироваться в пресс-центре, а также на официальной странице Офиса Президента в Фейсбуке).

В 11:00 - встреча Президента Украины и Генерального секретаря НАТО с представителями СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У России нет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, - Столтенберг

Аккредитованные представители СМИ приглашаются с 9:00.

Место проведения: Мариинский дворец.

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