Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с Дубневича и послушает обращение Столтенберга

Об этом говорится в повестке дня Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, рассмотрение представления "О даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Ярослава Дубневича Васильевича" предусмотрено первым вопросом повестки дня. Накануне Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными представления генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно снятия неприкосновенности, задержания и ареста Ярослава Дубневича.

По данным ГПУ, в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для сообщения Дубневичу о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти действия повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

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В частности, как утверждают следователи, будучи депутатом VIII созыва и председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич вместе с сообщниками разработал схему согласованного завышения цены при реализации стрелочной продукции для филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Также в повестке дня - рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта №1031 о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.

Кроме того, повестка предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроектов №1209 и №1210, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законодательных актов относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве.

Депутаты также планируют принять решение о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская область), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.) и Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы (проект постановления №2312).

Запланировано рассмотрение проекта постановления №2344 "Об увольнении с должностей членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания". Проект постановления предусматривает увольнение с должностей членов Нацсовета Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий.

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Среди прочего, в первом чтении планируется рассмотрение нескольких правительственных законопроектов - №2168 по формированию государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции, №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", №2189 "О внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей)".

Также в первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты №2110 "О публичные электронные реестры", №2164 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования", №2165 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка изменения обвинения в суде".

Во втором чтении парламентарии должны рассмотреть законопроекты №1041 о введении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, №1152-1 относительно ответственности за фальсификацию лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств.

Также, в четверг, 31 октября в Верховной Раде запланировано выступление Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Столтенберг выступит с обращением к парламенту Украины. Его выступление запланировано на 11:50.