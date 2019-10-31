Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
31.10.19 08:56

Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "тишина" со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе сообщила о нарушении режима прекращения огня со стороны наемников РФ и обратилась к представителям СММ ОБСЕ для фиксации обстрелов.

обсе

Об этом говорится в сообщении на странице штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник снова нарушил режим прекращения огня. В частности, вчера, российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское (4 раза), Новотошковское, Зайцево Пивничное и Орехово. В общем противник выпустил 8 мин из минометов калибра 120 мм и 39 мин из минометов калибра 82 мм. Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, зафиксирована огневая активность снайперов, потерь нет, - штаб ОС

Украинская сторона СЦКК призывает наблюдателей ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима тишина со стороны наемников РФ на Донбассе, - пресс-центр ООС 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100