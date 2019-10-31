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31.10.19 09:21

Приезд Североатлантического совета НАТО - важное проявление солидарности с Украиной, - Яценюк

Российская Федерация ведет войну против Североатлантического альянса. Она использует для этого все возможности: и местечковый эгоизм отдельных членов НАТО, и желание других получить выгоду за счет "Северного потока-2", и недальновидность тех, кто верит в договороспособность Кремля.

Приезд Североатлантического совета НАТО - важное проявление солидарности с Украиной, - Яценюк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом написал в своей заметке на Facebook 31 октября премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "НФ" Арсений Яценюк.

"Кто еще не осознал факта системной войны России против НАТО, является или слепцом, или недругом для всего западного союза свободных наций", - отметил Яценюк. 

Он подчеркнул, что приезд в Украину Североатлантического совета, руководящего органа НАТО - важное проявление солидарности с Украиной: "Мы благодарны за это".

В то же время, подчеркнул лидер "НФ", приезд Генерального секретаря НАТО и высоких представителей государств-членов в Украину - не только повод для комплиментов: "Украина должна прямо сказать партнерам о большой угрозе и опасности, нависшей над нами всеми".

Эта угроза, подчеркнул он, происходит от недостатка единства между союзниками.

Яценюк подчеркнул, что тот, кто сегодня препятствует и блокирует полноценную политическую поддержку Украины, "работает против всего Альянса".

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"Тот, кто примирительно заигрывает с Москвой, пытаясь использовать нашу беду в собственных интересах, не получит никакой выгоды, но нанесет непоправимый ущерб миру и безопасности всей Европы", - подчеркнул лидер "НФ".

"Грозная и агрессивная армада, которая стремится к восстановлению прежних сфер влияния советской империи, сметет двери, которые Альянс держит закрытыми для Украины и Грузии", - подчеркнул он.

В то же время, подчеркнул лидер "НФ", единство НАТО, твердая политическая воля и четкий план, как осуществить вступление наших стран в Альянс, "способны остановить врага и предотвратить коррозию и разрушение Альянса".

"Визит в Украину - это возможность для наших союзников осознать свою ответственность перед историей. Услышьте в наших словах надежду великого народа, который защищает и вас", - написал Яценюк.

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