Приезд Североатлантического совета НАТО - важное проявление солидарности с Украиной, - Яценюк

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", об этом написал в своей заметке на Facebook 31 октября премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "НФ" Арсений Яценюк.

"Кто еще не осознал факта системной войны России против НАТО, является или слепцом, или недругом для всего западного союза свободных наций", - отметил Яценюк.



Он подчеркнул, что приезд в Украину Североатлантического совета, руководящего органа НАТО - важное проявление солидарности с Украиной: "Мы благодарны за это".



В то же время, подчеркнул лидер "НФ", приезд Генерального секретаря НАТО и высоких представителей государств-членов в Украину - не только повод для комплиментов: "Украина должна прямо сказать партнерам о большой угрозе и опасности, нависшей над нами всеми".



Эта угроза, подчеркнул он, происходит от недостатка единства между союзниками.



Яценюк подчеркнул, что тот, кто сегодня препятствует и блокирует полноценную политическую поддержку Украины, "работает против всего Альянса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, - Сийярто

"Тот, кто примирительно заигрывает с Москвой, пытаясь использовать нашу беду в собственных интересах, не получит никакой выгоды, но нанесет непоправимый ущерб миру и безопасности всей Европы", - подчеркнул лидер "НФ".



"Грозная и агрессивная армада, которая стремится к восстановлению прежних сфер влияния советской империи, сметет двери, которые Альянс держит закрытыми для Украины и Грузии", - подчеркнул он.



В то же время, подчеркнул лидер "НФ", единство НАТО, твердая политическая воля и четкий план, как осуществить вступление наших стран в Альянс, "способны остановить врага и предотвратить коррозию и разрушение Альянса".



"Визит в Украину - это возможность для наших союзников осознать свою ответственность перед историей. Услышьте в наших словах надежду великого народа, который защищает и вас", - написал Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня встретится со Столтенбергом и примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО