Следователи ГБР в ближайшие дни назовут фамилию того, кто совершил смертельный выстрел в 5-летнего Кирилла Тлявова, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил он сообщил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, на днях бюро получит последнюю экспертизу.

"На днях мы получим последнюю экспертизу и следователи уже смогут окончательно ответить на вопрос: чей выстрел был смертельным для Кирилла Тлявова. Нужно понимать, что все участники этого события не понимали, чей выстрел был смертельный. Следователи поминутно восстановили все обстоятельства и в ближайшее время мы назовем фамилии, кто выстрелил", - сказал Труба.

Также глава бюро отметил, что в ближайшие дни по делу объявят окончательные подозрения.

"В ближайшие дни будут объявлены окончательные подозрения и после этого мы объявим об окончании досудебного расследования. Затем начнется процесс ознакомления подозреваемых с материалами дела. Этот процесс может длиться месяц, может длиться два месяца. Ограничения (во времени. - Ред.) могут быть только в том случае, если они будут затягивать, суд своим решением установит свое решение", - добавил директор ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком, так и не нашли, - ГБР

Напомним, 2 июня 2019 г. двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.