У ГБР есть уголовные производства, где фигурирует фамилия Луценко, - Труба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Ваша Свобода" заявил директор ГБР Роман Труба.

"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко", - сказал Труба.

"Открытие уголовного производства - это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований. И открытие не свидетельствует о причастности лица к совершению или соответственно не к совершению преступления. И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап - это проведение расследования, собрания достаточных доказательств и установления объективных обстоятельств. Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональным, поскольку только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве", - добавил руководитель ГБР.

Ранее в этом месяце бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко раскритиковал решение Государственного бюро расследований об открытии против него уголовного производства.

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Спикер ГБР Анжелика Иванова в комментарии Радио Свобода 1 октября подтвердила, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко

По ее словам, производство зарегистрировано по заявлению народного депутата Украины "относительно возможного совершения уголовного преступления бывшим генпрокурором по предварительному сговору с другими лицами, а именно - злоупотребление служебным положением путем содействия незаконному занятию игорным бизнесом".

Луценко работал в должности генерального прокурора в 2016-2019 годах. Верховная Рада уволила его 29 августа. По словам пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган, сейчас он уехал в Великобританию для изучения английского языка.