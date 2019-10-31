Садовый выступил против передачи львовского аэропорта в концессию: Если государству сложно управлять, то город готов взять его в коммунальную собственность

Об этом он сказал на Львовском форуме по безопасности, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, Львовский горсовет готовит соответствующее обращение к президенту и Кабмину.

Об идее передать львовский и ещё 3 аэропорта в концессию вчера на Мариупольском форуме заявил министр инфраструктуры Криклий.

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Садовый напомнил, что эта идея принадлежит ещё предыдущему правительству, поэтому он надеется, что новый Кабмина ещё не разобрался в ситуации.

"Я был шокирован (этим заявлением .- Ред.)", - сказал он.

По словам мэра Львова, львовский аэропорт сейчас показывает самый большой прирост пассажиропотока в Украине - больше 40%. Предприятие является прибыльным, потому нет смысла передавать его в концессию.

К тому же Садовый отметил стратегическое значение аэропорта.

"Это Яворивский полигон, это переброска людей и техники... Вряд ли в военное время будет возможность точно проконтролировать, кому перейдет в руки аэропорт", - сказал мэр Львова.

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Садовый заявил, что если государству сложно управлять львовским аэропортом, то город готов взять его в коммунальную собственность.