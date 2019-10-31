"Украина готова к переходу на новый уровень", - Зеленский предложил НАТО рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей Альянса. ВИДЕО

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень", - сказал он, открывая заседание комиссии Украина-НАТО в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году Комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

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"Мы благодарны, что Альянс продолжает предоставлять нам политическую и практическую помощь, особенно в реформировании сектора безопасности и обороны. Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.