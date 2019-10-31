Наказывать Яременко за скандал с секс-перепиской в зале ВР фракция СН не будет, - Корниенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

"Ну мы же не комиссия этики, морали. Ее же упразднили", - сказал Корниенко, отвечая на вопрос о возможных санкциях.

Депутат также считает вмешательством в личную жизнь съемку личной переписки депутатов в зале заседаний Рады.

"У нас есть статья в Уголовном кодексе о вмешательстве в личную жизнь, поэтому я бы советовал парламентским фотокорреспондентам быть внимательнее к тому, что они делают. В какой-то момент это может вызвать реакцию. То, что так делали раньше, не означает, что это правильно", - заявил политик.

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

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