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31.10.19 11:33

Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на его задержание и арест. ВИДЕО

Рада на заседании в четверг сняла неприкосновенность с народного депутата, члена депутатской группы "За будущее" Ярослава Дубневича, чем дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

За разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата. Задержание поддержал 241 нардеп, арест - 229 депутатов.

Напомним, ранее стало известно о том, что Рябошапка внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. По данным Рябошапки, материалы дела по Дубневичу касаются двух эпизодов: ложного декларирования и закупок для "Укрзализныци".

Накануне Комитет ВР по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента признал законными представления генерального прокурора Руслана Рябошапки относительно снятия неприкосновенности, задержания и ареста Ярослава Дубневича.

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