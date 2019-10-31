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31.10.19 11:40

Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев готов ускорить подготовку к членству в НАТО и на практике готов доказывать получения плана действий для членства (ПДЧ) в Альянсе.

Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-УКраина, об этом он сообщил на пресс-конференции генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Мы готовы еще ближе сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к ПДЧ. Мы готовы уже сегодня практической работой доказывать, что Украина заслуживает такого формата отношений с Альянсом", - сказал Зеленский.

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Он также сообщил, что в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО стороны договорились об обновлённом консолидированном пакете проектов.

"Сегодня мы договорились об обновленном консолидированном пакете проектов и практических мероприятий, обсудили перспективы нашего сотрудничества в рамках программы расширенных возможностей НАТО", - рассказал президент Украины.

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