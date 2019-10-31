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31.10.19 11:40

4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском, - Зеленский (обновлено)

4 ноября ожидается старт разведения войск в Петровском Донецкой области.

4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском, - Зеленский (обновлено)

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое. - Ред.) . Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели – должно быть семь дней тишины – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал Зеленский на пресс-конференции генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

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Также Столтенберг добавил, что страны-члены Альянса приветствует прогресс в разведении в районе Станицы Луганской и других районах.

"Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести своё оружие и технику", - подчеркнул Столтенберг.

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